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Вбиті у Німеччині українці були військовими, які проходили лікування – МЗС

Сергій Сидоренко, Катерина ТищенкоНеділя, 28 квітня 2024, 20:50
Вбиті у Німеччині українці були військовими, які проходили лікування – МЗС
Мурнау-ам-Штафельзее, Google maps

У МЗС України підтвердили інформацію про те, що двоє вбитих у Німеччині українців були військовослужбовцями, які відновлювалися у Баварії після поранень.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС для ЗМІ

Деталі: Йдеться про резонансне подвійне вбивство, скоєне 27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, де на території місцевого торгівельного центру були знайдені двоє громадян України, чоловіки 1987 та 2001 років народження, зі смертельними ножовими пораненнями.

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Дослівно МЗС: "За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними".

Більше деталей: Дипломати також підтвердили інформацію про те, що затриманим за підозрою у скоєнні цього вбивства виявився росіянин.

У пресслужбі МЗС уточнюють, що міністр Дмитро Кулеба доручив тримати справу на особливому контролі та "перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону". Він також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

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Що передувало: Повідомлення про двох чоловіків з тяжкими пораненнями у Мурнау надійшло близько 17:20 у суботу. На час приїзду медиків один чоловік вже помер. Другий, що теж мав тяжкі поранення, невдовзі помер у лікарні.  

У неділю 57-річному росіянину, затриманому після цього злочину, обрали запобіжний захід.

Теми: НімеччинавбивствоЗбройні силиРосія
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