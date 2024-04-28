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Убитые в Германии украинцы были военными, которые проходили лечение – МИД

Сергей Сидоренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 20:50
Убитые в Германии украинцы были военными, которые проходили лечение – МИД
Мурнау-ам-Штафельзее, Google maps

В МИД Украины подтвердили информацию о том, что двое убитых в Германии украинцев были военнослужащими, которые восстанавливались в Баварии после ранений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД для СМИ

Детали: Речь идет о резонансном двойном убийстве, совершенном 27 апреля в городе Мурнау-ам-Штафельзее, где на территории местного торгового центра были найдены двое граждан Украины, мужчины 1987 и 2001 годов рождения, со смертельными ножевыми ранениями.

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Дословно МИД: "По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными".

Больше деталей: Дипломаты также подтвердили информацию о том, что задержанным по подозрению в совершении этого убийства оказался россиянин.

В пресс-службе МИД уточняют, что министр Дмитрий Кулеба поручил держать дело на особом контроле и "находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона". Он также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

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Что предшествовало: Сообщение о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнау поступило около 17:20 в субботу. К моменту приезда медиков один мужчина уже умер. Второй, у которого тоже были тяжелые ранения, вскоре умер в больнице.

В воскресенье 57-летнему россиянину, задержанному после этого преступления, избрали меру пресечения.

Темы: ГерманияубийствоВооруженные силыРосcия
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