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У Росії й на окупованих територіях вербують на війну фігурантів кримінальних справ – росЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 28 квітня 2024, 21:43
У Росії й на окупованих територіях вербують на війну фігурантів кримінальних справ – росЗМІ
Слідчий комітет РФ, фото АГН Москва

На окупованих РФ територіях і в близьких до них регіонах Росії представники Слідчого комітету та інші "правоохоронці" почали виступати в ролі рекрутерів, які вербують фігурантів розслідувань на війну проти України.

Джерело: "Коммерсант" з посиланням на представників адвокатської спільноти

Деталі: Як дізналося видання, під час слідчих дій та по їх завершенні фігурантам вручають папери, в яких розписані перспективи військової служби замість тюремного строку. Контракти з новобранцями за рекомендацією слідства укладають уже військові.

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Документ, який керівник слідчого органу СКР або його заступник надає фігуранту розслідування, називається "Роз'яснення". У ньому фіксуються установчі дані особи, яку піддають кримінальному переслідуванню, а потім до неї доводять окремі положення Кримінального кодексу РФ, згідно з якими можна отримати звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з призовом на військову службу в період мобілізації або укладенням контракту зі збройними силами.

Ця можливість не поширюється на педофілів, терористів, диверсантів, зрадників батьківщини, творців зброї масового ураження, найманців тощо.

Щодо решти за клопотанням командування військової частини, в якій належить служити обвинуваченому, слідчий або дізнавач за згодою прокурора призупиняє, а потім і припиняє кримінальне переслідування. Для того щоб зовсім позбутися кримінальної справи, потрібно домогтися звільнення зі збройних сил, зокрема за станом здоров'я або отримати державну нагороду, зазначено в роз'ясненні.

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"Щоправда, як правило, важко поранені або нагороджені не демобілізуються, а переводяться зі збройних формувань, у яких служать зеки, у звичайні частини", - пише видання.

Після роз'яснення представник слідства пропонує укласти контракт, отримуючи підпис за або проти цього. Папір надсилають військовим, і, якщо фігурант відповідає вимогам, які вони висувають, слідство отримує прохання командира частини про призупинення справи.

За словами джерела "Коммерсанта", подібний порядок уже діє на окупованих РФ територіях і в найближчих до них регіонах. Поступово його поширюють і на інші області.

Теми: Росіяокупаціявійна
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