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В России и на оккупированных территориях вербуют на войну фигурантов уголовных дел – росСМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 21:43
В России и на оккупированных территориях вербуют на войну фигурантов уголовных дел – росСМИ
Следственный комитет РФ, фото АГН Москва

На оккупированных РФ территориях и в близких к ним регионах России представители Следственного комитета и другие "правоохранители" начали выступать в роли рекрутеров, вербующих фигурантов расследований на войну против Украины.

Источник: "Коммерсант" со ссылкой на представителей адвокатского сообщества

Детали: Как узнало издание, во время следственных действий и по их завершении фигурантам вручают бумаги, в которых расписаны перспективы военной службы вместо тюремного срока. Контракты с новобранцами по рекомендации следствия заключают уже военные.

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Документ, который руководитель следственного органа СКР или его заместитель предоставляет фигуранту расследования, называется "Разъяснение". В нем фиксируются установочные данные лица, подвергающегося уголовному преследованию, а потом до него доводятся отдельные положения Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которыми можно получить освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или заключением контракта с вооруженными силами.

Эта возможность не распространяется на педофилов, террористов, диверсантов и вредителей, изменников родине, создателей оружия массового поражения, наемников и проч.

В отношении остальных по ходатайству командования военной части, в которой предстоит служить обвиняемому, следователь или дознаватель с согласия надзирающего прокурора приостанавливает, а потом и прекращает уголовное преследование. Для того чтобы совсем избавиться от уголовного дела, нужно добиться увольнения из вооруженных сил, в том числе по состоянию здоровья или получить государственную награду, указано в разъяснении.

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"Правда, как правило, тяжело раненные или награжденные не демобилизуются, а переводятся из вооруженных формирований, в которых служат зэки, в обычные части", - пишет издание.

После разъяснения представитель следствия предлагает заключить контракт, получая подпись за или против этого. Бумага направляется военным, и, если фигурант соответствует требованиям, которые они предъявляют, следствие получает просьбу командира части о приостановке дела.

По словам источника "Коммерсанта", подобный порядок уже действует на оккупированных РФ территориях и в ближайших к ним регионах. Постепенно его распространяют и на другие области.

Темы: Росcияоккупациявойна
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