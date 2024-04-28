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У Києві, Львові й Харкові пройшли акції на підтримку полонених

Катерина ТищенкоНеділя, 28 квітня 2024, 22:20
У Києві, Львові й Харкові пройшли акції на підтримку полонених
акція у Львові 28 квітня, фото:Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Києві, Львові та Харкові у неділю пройшли акції на підтримку полонених та зниклих безвісти захисників Маріуполя.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

акція у Львові 28 квітня, фото: Координаційний штаб з питань поводження з полоненими
акція у Львові 28 квітня, фото: Координаційний штаб з питань поводження з полоненими

Деталі: Представники штабу взяли участь у акціях. За його даними, загалом на вулиці своїх міст вийшли тисячі людей.

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Друзі та родичі військовополонених та зниклих безвісти захисників, волонтери, активісти, небайдужі містяни з прапорами та плакатами зі словами підтримки вишикувалися у символічні живі ланцюги.

акція 28 квітня, фото: Координаційний штаб з питань поводження з полоненими
акція 28 квітня, фото: Координаційний штаб з питань поводження з полоненими

У Львові біля пам’ятника Шевченку до рідних оборонців Маріуполя долучилися дружини та матері зниклих безвісти та полонених бійців з інших бригад та з’єднань ЗСУ. Взяв участь в акції також міський голова Львова Андрій Садовий.

акція 28 квітня, фото: Координаційний штаб з питань поводження з полоненими
акція 28 квітня, фото: Координаційний штаб з питань поводження з полоненими

У Харкові близько сотні людей зібралися біля станції метро "Університет" із плакатами про своїх рідних захисників, які опинилися в російському полоні.

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Теми: полоненіакції
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