В Киеве, Львове и Харькове прошли акции в поддержку пленных
В Киеве, Львове и Харькове в воскресенье прошли акции в поддержку пленных и пропавших без вести защитников Мариуполя.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Детали: Представители штаба приняли участие в акциях. По его данным, всего на улицы своих городов вышли тысячи людей.
Друзья и родственники военнопленных и пропавших без вести защитников, волонтеры, активисты, неравнодушные горожане с флагами и плакатами со словами поддержки выстроились в символические живые цепи.
Во Львове возле памятника Шевченко к родным защитников Мариуполя присоединились жены и матери пропавших без вести и пленных бойцов из других бригад и соединений ВСУ. Принял участие в акции также городской голова Львова Андрей Садовый.
В Харькове около сотни людей собрались возле станции метро "Университет" с плакатами о своих родных защитниках, которые оказались в российском плену.