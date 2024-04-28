В Киеве, Львове и Харькове прошли акции в поддержку пленных

акция во Львове 28 апреля, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Киеве, Львове и Харькове в воскресенье прошли акции в поддержку пленных и пропавших без вести защитников Мариуполя.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Акция во Львове 28 апреля, фото: Координационный штаб

Детали: Представители штаба приняли участие в акциях. По его данным, всего на улицы своих городов вышли тысячи людей.

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Друзья и родственники военнопленных и пропавших без вести защитников, волонтеры, активисты, неравнодушные горожане с флагами и плакатами со словами поддержки выстроились в символические живые цепи.

Акция 28 апреля, фото: Координационный штаб

Во Львове возле памятника Шевченко к родным защитников Мариуполя присоединились жены и матери пропавших без вести и пленных бойцов из других бригад и соединений ВСУ. Принял участие в акции также городской голова Львова Андрей Садовый.

Акция 28 апреля, фото: Координационный штаб

В Харькове около сотни людей собрались возле станции метро "Университет" с плакатами о своих родных защитниках, которые оказались в российском плену.