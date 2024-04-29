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Білий дім: Байден і Нетаньягу обговорили відкриття нових пунктів пропуску на півночі Гази

Ольга Глущенко Понеділок, 29 квітня 2024, 00:28
Білий дім: Байден і Нетаньягу обговорили відкриття нових пунктів пропуску на півночі Гази
Байден і Нетаньягу, ілюстративне фото Anadolu via Getty Images

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у неділю, 28 квітня, провели телефону розмову, під час якої обговорили відкриття Ізраїлем додаткових пунктів пропуску на півночі Гази.

Джерело: повідомлення Білого дому

Деталі: Зазначається, що Байден підтвердив свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю після успішної оборони від безпрецедентної ракетної і безпілотної атаки Ірану на початку цього місяця.

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Посадовці також обговорили переговори щодо звільнення заручників і негайного припинення вогню в Газі.

Крім того, їхня розмова торкнулася збільшення обсягів доставки гуманітарної допомоги в Газу, в тому числі через підготовку до відкриття нових північних контрольно-пропускних пунктів, що розпочнеться цього тижня.

Байден наголосив на необхідності продовжувати і посилювати цей прогрес у повній координації з гуманітарними організаціями.

ВІДЕО ДНЯ

Щодо питання Рафаху Байден "підтвердив свою чітку позицію".

Теми: СШАІзраїльХАМАССектор Гази
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