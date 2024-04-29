Белый дом: Байден и Нетаньяху обсудили открытие новых пунктов пропуска на севере Газы

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 28 апреля, провели телефонный разговор, во время которого обсудили открытие Израилем дополнительных пунктов пропуска на севере Газы.

Источник: сообщение Белого дома

Детали: Отмечается, что Байден подтвердил свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля после успешной обороны от беспрецедентной ракетной и беспилотной атаки Ирана в начале этого месяца.

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Чиновники также обсудили переговоры по освобождению заложников и немедленного прекращения огня в Газе.

Кроме того, их разговор коснулся увеличения объемов доставки гуманитарной помощи в Газу, в том числе из-за подготовки к открытию новых северных контрольно-пропускных пунктов, которое начнется на этой неделе.

Байден подчеркнул необходимость продолжать и усиливать этот прогресс в полной координации с гуманитарными организациями.

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По вопросу Рафаха Байден "подтвердил свою четкую позицию".