Белый дом: Байден и Нетаньяху обсудили открытие новых пунктов пропуска на севере Газы
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 28 апреля, провели телефонный разговор, во время которого обсудили открытие Израилем дополнительных пунктов пропуска на севере Газы.
Источник: сообщение Белого дома
Детали: Отмечается, что Байден подтвердил свою непоколебимую приверженность безопасности Израиля после успешной обороны от беспрецедентной ракетной и беспилотной атаки Ирана в начале этого месяца.
Чиновники также обсудили переговоры по освобождению заложников и немедленного прекращения огня в Газе.
Кроме того, их разговор коснулся увеличения объемов доставки гуманитарной помощи в Газу, в том числе из-за подготовки к открытию новых северных контрольно-пропускных пунктов, которое начнется на этой неделе.
Байден подчеркнул необходимость продолжать и усиливать этот прогресс в полной координации с гуманитарными организациями.
По вопросу Рафаха Байден "подтвердил свою четкую позицию".