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Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України – ГУР

Ольга Глущенко Понеділок, 29 квітня 2024, 01:18
Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України – ГУР
Фото: wichayada69@gmail.com/Depositphotos

Головне управлінні розвідки Міноборони України повідомило, що платформа Telegram заблокувала низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки.

Джерело: Головне управління розвідки МО України в Telegram

Дослівно: "Сьогодні (28 квітня – ред.) керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано "Головний бот розвідки".

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Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало".

"Незважаючи на блокування нашого боту – ваші персональні дані в безпеці!"

Деталі: У ГУР попередили, що росіяни створюють боти зі схожими назвами та закликали не надсилати на них персональних даних.

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Теми: розвідкасоцмережі
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