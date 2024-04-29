Telegram заблокував низку офіційних чат-ботів України – ГУР
Головне управлінні розвідки Міноборони України повідомило, що платформа Telegram заблокувала низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки.
Джерело: Головне управління розвідки МО України в Telegram
Дослівно: "Сьогодні (28 квітня – ред.) керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано "Головний бот розвідки".
Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало".
"Незважаючи на блокування нашого боту – ваші персональні дані в безпеці!"
Деталі: У ГУР попередили, що росіяни створюють боти зі схожими назвами та закликали не надсилати на них персональних даних.