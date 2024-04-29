Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины – ГУР
Главное управлении разведки Минобороны Украины сообщило, что платформа Telegram заблокировала ряд официальных ботов, в том числе и чат-бот украинской разведки.
Источник: Главное управление разведки МО Украины в Telegram
Дословно: "Сегодня (28 апреля – ред.) руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе, заблокирован "Главный бот разведки".
Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало".
"Несмотря на блокировку нашего бота - ваши персональные данные в безопасности!"
Детали: В ГУР предупредили, что россияне создают боты с похожими названиями и призвали не отправлять на них персональные данные.