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Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины – ГУР

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 апреля 2024, 01:18
Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины – ГУР
Фото: wichayada69@gmail.com/Depositphotos

Главное управлении разведки Минобороны Украины сообщило, что платформа Telegram заблокировала ряд официальных ботов, в том числе и чат-бот украинской разведки.

Источник: Главное управление разведки МО Украины в Telegram

Дословно: "Сегодня (28 апреля – ред.) руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе, заблокирован "Главный бот разведки".

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Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало".

"Несмотря на блокировку нашего бота - ваши персональные данные в безопасности!"

Детали: В ГУР предупредили, что россияне создают боты с похожими названиями и призвали не отправлять на них персональные данные.

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Темы: разведкасоцсети
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