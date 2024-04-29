У США Оклахомою пронісся торнадо – четверо загиблих і щонайменше 100 поранених

Торнадо забрав життя чотирьох людей, серед яких немовля, в американському штаті Оклахома і залишив тисячі людей без електрики, щонайменше 100 осіб по всьому штату зазнали поранень.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Понад 20 000 людей залишаються без електрики через кілька годин після того, як торнадо почався пізно ввечері в суботу. Найбільших руйнувань зазнало місто Сульфур, де проживає близько 5 000 осіб, там торнадо знищив багато будівель у центрі міста, перекинув автомобілі та автобуси і позривав дахи з будинків у радіусі 15 кварталів.

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За словами губернатора Оклахоми Кевіна Стітта, близько 30 людей отримали поранення в Сульфурі, в тому числі ті, хто перебував у барі під час торнадо.

За даними Департаменту з надзвичайних ситуацій штату Оклахома, лікарні по всьому штату повідомили про близько 100 постраждалих, в тому числі людей, які, очевидно, були поранені уламками.

Серед загиблих було немовля, повідомив директор управління з надзвичайних ситуацій округу Г'юз Майк Докрі.

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Представники Білого дому повідомили, що президент Джо Байден у неділю розмовляв з губернатором Стіттом і запевнив у повній підтримці федерального уряду.

Смертоносна погода в Оклахомі додалася до десятків повідомлень про торнадо, які з п'ятниці спричинили хаос у центральній частині країни. У неділю стало відомо про ще одну смерть в Айові. Влада округу повідомила про смерть чоловіка, який отримав важкі поранення під час торнадо в п'ятницю.

В Оклахомі влада повідомила, що торнадо в місті Сульфур почався в міському парку, а потім пронісся через центр міста, перевертаючи автомобілі і зриваючи дахи і стіни з цегляних будівель. У будівлях, що залишилися на місці, вибило вікна та двері.

Поблизу міста Холденвілль торнадо забрав життя двох людей і пошкодив або зруйнував більше десятка будинків, згідно з повідомленням Служби екстреної медичної допомоги округу Г'юз. Ще одна людина загинула на шосе поблизу міста Марієтта на півдні Оклахоми, повідомили представники влади штату.

Сильні дощі, які прийшли в Оклахому разом з торнадо, також спричинили небезпечні повені і необхідність рятувальних робіт на воді. За межами Салфура підвищення рівня води в озерах призвело до закриття Національної зони відпочинку Чикасо, де шторми зруйнували пішохідний міст.

У неділю Стітт видав указ про введення надзвичайного стану в 12 округах через наслідки негоди.