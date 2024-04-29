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В США Оклахомой пронесся торнадо – четверо погибших и по меньшей мере 100 раненых

Ольга ГлущенкоПонедельник, 29 апреля 2024, 04:58
В США Оклахомой пронесся торнадо – четверо погибших и по меньшей мере 100 раненых
скриншот видео

Торнадо унес жизни четырех человек, среди которых младенец, в американском штате Оклахома и оставил тысячи людей без электричества, по меньшей мере 100 человек по всему штату получили ранения.

Источник: The Associated Press

Детали: Более 20 000 человек остаются без электричества через несколько часов после того, как торнадо начался поздно вечером в субботу. Наибольшим разрушениям подвергся город Сульфур, где проживает около 5 000 человек, там торнадо уничтожил много зданий в центре города, опрокинул автомобили и автобусы и сорвал крыши с домов в радиусе 15 кварталов.

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По словам губернатора Оклахомы Кевина Ститта, около 30 человек получили ранения в Сульфуре, в том числе те, кто находился в баре во время торнадо.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям штата Оклахома, больницы по всему штату сообщили об около 100 пострадавших, в том числе людей, которые, очевидно, были ранены обломками.

Среди погибших был младенец, сообщил директор управления по чрезвычайным ситуациям округа Хьюз Майк Докри.

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Представители Белого дома сообщили, что президент Джо Байден в воскресенье разговаривал с губернатором Ститтом и заверил в полной поддержке федерального правительства.

Смертоносная погода в Оклахоме добавилась к десяткам сообщений о торнадо, которые с пятницы вызвали хаос в центральной части страны. В воскресенье стало известно о еще одной смерти в Айове. Власти округа сообщили о смерти мужчины, который получил тяжелые ранения во время торнадо в пятницу.

В Оклахоме власти сообщили, что торнадо в городе Сульфур начался в городском парке, а затем пронесся через центр города, переворачивая автомобили и срывая крыши и стены с кирпичных зданий. В оставшихся на месте зданиях выбило окна и двери.

Вблизи города Холденвилль торнадо унес жизни двух человек и повредил или разрушил более десятка домов, согласно сообщению Службы экстренной медицинской помощи округа Хьюз. Еще один человек погиб на шоссе вблизи города Мариетта на юге Оклахомы, сообщили представители властей штата.

Сильные дожди, которые пришли в Оклахому вместе с торнадо, также вызвали опасные наводнения и необходимость спасательных работ на воде. За пределами Салфура повышение уровня воды в озерах привело к закрытию Национальной зоны отдыха Чикасо, где штормы разрушили пешеходный мост.

В воскресенье Ститт издал указ о введении чрезвычайного положения в 12 округах из-за последствий непогоды.

Темы: СШАстихийное бедствие
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