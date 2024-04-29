ЗСУ за добу знешкодили 1 320 окупантів
Понеділок, 29 квітня 2024, 07:49
Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували 37 артилерійських систем, 16 ББМ та 1 320 ворожих солдатів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 467 470 (+1 320) осіб,
- танків − 7 285 (+6) од,
- бойових броньованих машин − 14 007 (+16) од,
- артилерійських систем − 11 985 (+37) од,
- РСЗВ − 1 051 (+1) од,
- засобів ППО − 778 (+2) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 528 (+21) од,
- крилатих ракет − 2 124 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 109 (+44) од,
- спеціальної техніки − 1 974 (+3) од.
Дані уточнюються.