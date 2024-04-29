ВСУ за сутки обезвредили 1 320 оккупантов
Понедельник, 29 апреля 2024, 07:49
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 37 артиллерийских систем, 16 ББМ и 1 320 вражеских солдат.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 467 470 (+1 320) человек,
- танков − 7 285 (+6) ед,
- боевых бронированных машин − 14 007 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 11 985 (+37) ед,
- РСЗО − 1 051 (+1) ед,
- средств ПВО − 778 (+2) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 528 (+21) ед,
- крылатых ракет − 2 124 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 109 (+44) ед,
- специальной техники − 1 974 (+3) ед.
Данные уточняются.