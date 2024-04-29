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ВСУ за сутки обезвредили 1 320 оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 29 апреля 2024, 07:49
ВСУ за сутки обезвредили 1 320 оккупантов
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 37 артиллерийских систем, 16 ББМ и 1 320 вражеских солдат.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 467 470 (+1 320) человек,
  • танков − 7 285 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 007 (+16) ед,
  • артиллерийских систем − 11 985 (+37) ед,
  • РСЗО − 1 051 (+1) ед,
  • средств ПВО − 778 (+2) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 528 (+21) ед,
  • крылатых ракет − 2 124 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 109 (+44) ед,
  • специальной техники − 1 974 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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