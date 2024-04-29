Глава Мюнхенської конференції закликав Шольца передати Taurus Україні

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген після передачі Сполученими штатами ракет ATACMS Україні закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца переглянути своє рішення не постачати крилаті ракети Taurus Києву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RND

Деталі: Гойсген наголосив, що зараз очевидно, що ATACMS мають значний вплив в Україні.

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Пряма мова керівника найвпливовішої у світі конференції з безпеки: "У цьому контексті рішення канцлера не постачати Україні ракети Taurus стає все більш незбагненним".

Деталі: Він також вважає, що навчання українських солдатів роботі з системою Taurus могли б розпочати уже давно − тоді її можна було б доставити і розгорнути без залучення солдатів Бундесверу.

"В останні тижні нам, європейцям, довелося з болем усвідомити, що наших поставок зброї в Україну недостатньо, щоб зупинити жорстоку російську агресію. З великою напругою Конгрес США домігся схвалення масивної збройної допомоги Україні", – наголосив Гойсген.

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Деталі: Він вважає, що європейці не повинні сидіти склавши руки − вони мають підготуватися до довгострокової підтримки України, бо "тільки тоді, коли президент Росії Володимир Путін переконається, що він не може виграти цю війну, він вступить у переговори про припинення вогню і мир".

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