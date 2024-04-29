Глава Мюнхенской конференции призвал Шольца передать Taurus Украине

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген после передачи Соединенными штатами ракет ATACMS Украине призвал канцлера Германии Олафа Шольца пересмотреть свое решение не поставлять крылатые ракеты Taurus Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RND

Детали: Хойсген отметил, что сейчас очевидно, что ATACMS имеют значительное влияние в Украине.

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Прямая речь руководителя самой влиятельной в мире конференции по безопасности: "В этом контексте решение канцлера не поставлять Украине ракеты Taurus становится все более непостижимым".

Детали: Он также считает, что обучение украинских солдат работе с системой Taurus могли бы начать уже давно − тогда ее можно было бы доставить и развернуть без привлечения солдат Бундесвера.

"В последние недели нам, европейцам, пришлось с болью осознать, что наших поставок оружия в Украину недостаточно, чтобы остановить жестокую российскую агрессию. С большим напряжением Конгресс США добился одобрения массивной вооруженной помощи Украине", − отметил Хойсген.

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Детали: Он считает, что европейцы не должны сидеть сложа руки − они должны подготовиться к долгосрочной поддержке Украины, потому что "только тогда, когда президент России Владимир Путин убедится, что он не может выиграть эту войну, он вступит в переговоры о прекращении огня и мире".

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