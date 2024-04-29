Кінець квітня і початок травня буде без дощів

У найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів, лише в Криму вночі 30 квітня очікується короткочасний дощ, подекуди гроза.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 30 квітня вночі 4-9° тепла, на півдні та сході країни 8-13°; вдень 18-23°, на Закарпатті до 25°; на високогір'ї Карпат уночі 0-5° тепла, вдень 13-18°. Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с, у південно-східній частині вдень місцями пориви 15-18 м/с.

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У Києві у вівторок без опадів, вночі 7-9°, вдень близько 20°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода 30 квітня Скриншот з meteo.gov.ua

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень 30 квітня найвища температура вдень була 30,2° тепла у 2012 р., найнижча вночі 1,5° морозу в 1940 р.



1 травня в Україні без опадів, вночі 5-10° тепла, на півдні країни 9-14°; вдень 19-24°. Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с, у південній частині 7-12 м/с.

У Києві у середу без опадів, вночі 8-10°, вдень 21-23°, вітер східний, 3-8 м/с.

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