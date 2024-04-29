Конец апреля и начало мая будет без дождей

В ближайшие дни в Украине будет тепло, преимущественно без осадков, лишь в Крыму ночью 30 апреля ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 30 апреля ночью 4-9° тепла, на юге и востоке страны 8-13°; днем 18-23°, на Закарпатье до 25°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 13-18°. Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с, в юго-восточной части днем местами порывы 15-18 м/с.

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В Киеве во вторник без осадков, ночью 7-9°, днем около 20°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода 30 апреля Скриншот с meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений 30 апреля самая высокая температура днем была 30,2° тепла в 2012 г., самая низкая ночью 1,5° мороза в 1940 г.

1 мая в Украине без осадков, ночью 5-10° тепла, на юге страны 9-14°; днем 19-24°. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с, в южной части 7-12 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве в среду без осадков, ночью 8-10°, днем 21-23°, ветер восточный, 3-8 м/с.