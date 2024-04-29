Блінкен вказав Китаю на неможливість покращення відносин з ЄС на тлі підтримки агресії проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай не може одночасно шукати поліпшення відносин з Європою і допомагати Росії воювати проти України.

Джерело: Блінкен на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Держсекретар США визнав, що Китай безпосередньо не постачає Росії зброю, ракети, боєприпаси, як це роблять Іран чи Північна Корея.

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"Однак Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі, яка допомагає Росії справлятися з величезним тиском, що чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи", – зазначив Блінкен.

За його словами, в останній рік РФ виробляла боєприпаси та техніку швидшими темпами, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, в тому числі за часів холодної війни.

"Як вона змогла це зробити? Тому що вона отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, в основному з Китаю. Зараз це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них. І це створює дві проблеми.

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Це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України. Це увічнює війну, яку, за словами Китаю, він хотів би бачити закінченою. Як і всі ми", – заявив Блінкен.

Він зазначив, що це також дозволяє Росії відновити оборонну промислову базу, яка, як глибоко занепокоєні країни Європи, буде повернута проти них у разі успіху РФ в Україні.

"Отже, в той самий час, коли Китай шукає кращі відносини з країнами Європи, він також підживлює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни. І, як я сказав своїм китайським колегам, ви не можете мати і те, і інше", – заявив Блінкен.

Раніше Блінкен також заявив, що Сполучені Штати бачили докази спроб Китаю "вплинути та, можливо, втрутитися" у майбутні вибори в США.

Як повідомлялося, Блінкен під час візиту до Китаю підтвердив готовність Білого дому до нових санкцій проти Пекіна в разі, якщо він продовжить підтримувати Росію у її повномасштабній війні проти України.

Він також звернувся до китайської влади із закликом забезпечити рівні умови для американського бізнесу.