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Блинкен указал Китаю на невозможность улучшения отношений с ЕС на фоне поддержки агрессии против Украины

Иванна Костина, Евгений КизиловПонедельник, 29 апреля 2024, 15:11
Блинкен указал Китаю на невозможность улучшения отношений с ЕС на фоне поддержки агрессии против Украины
Энтони Блинкен. Фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай не может одновременно искать улучшения отношений с Европой и помогать России воевать против Украины.

Источник: Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Саудовской Аравии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Госсекретарь США признал, что Китай непосредственно не поставляет России оружие, ракеты, боеприпасы, как это делают Иран или Северная Корея.

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"Однако Китай оказывает неоценимую поддержку российской военно-промышленной базе, которая помогает России справляться с огромным давлением, оказываемым через санкции, экспортный контроль и другие меры", – отметил Блинкен.

По его словам, в последний год РФ производила боеприпасы и технику более быстрыми темпами, чем когда-либо в своей современной истории, в том числе во времена холодной войны.

"Как она смогла это сделать? Потому что она получает массовые поставки станков, микроэлектроники, оптики, в основном из Китая. Сейчас это товары двойного назначения, но мы очень четко знаем, куда идет так много из них. И это создает две проблемы.

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Это позволяет России продолжать агрессию против Украины. Это увековечивает войну, которую, по словам Китая, он хотел бы видеть законченной. Как и все мы", – заявил Блинкен.

Он отметил, что это также позволяет России восстановить оборонную промышленную базу, которая, как глубоко обеспокоены страны Европы, будет возвращена против них в случае успеха РФ в Украине.

"Итак, в то самое время, когда Китай ищет лучшие отношения со странами Европы, он также подпитывает самый большой вызов европейской безопасности со времен окончания холодной войны. И, как я сказал своим китайским коллегам, вы не можете иметь и то, и другое", – заявил Блинкен.

Ранее Блинкен также заявил, что Соединенные Штаты видели доказательства попыток Китая "повлиять и, возможно, вмешаться" в предстоящие выборы в США.

Как сообщалось, Блинкен во время визита в Китай подтвердил готовность Белого дома к новым санкциям против Пекина в случае, если он продолжит поддерживать Россию в полномасштабной войне против Украины.

Он также обратился к китайским властям с призывом обеспечить равные условия для американского бизнеса.

Темы: СШАКитайУкраинаРосcия
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