Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО, але висловив сумніви щодо запрошення до вступу

Іванна Костіна, Євген КізіловПонеділок, 29 квітня 2024, 15:43
Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО, але висловив сумніви щодо запрошення до вступу
Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг у Києві. Фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента Володимира Зеленського на саміт Альянсу у Вашингтоні. Водночас він сумнівається, що Україна отримає там запрошення вступити в організацію.

Джерело: Столтенберг на пресконференції з Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг розповів, що обговорював із Зеленським підготовку до ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.

Реклама:

"Я з нетерпінням очікую зустрічі з вами на саміті у Вашингтоні", – сказав він.

Столтенберг наголосив, що місце України – в НАТО, і одного дня вона стане його членом.

Однак він зазначив, що не варто розраховувати, що Україна отримає запрошення в Альянс у Вашингтоні.

ВІДЕО ДНЯ

"Союзники дійсно вірять, що заслужене місце України – у НАТО. Щоб ухвалити це рішення, нам потрібна згода всіх союзників, нам потрібен консенсус, а не більшість, тобто треба згода всіх 32 членів.

І я не очікую, що ми матимемо таку згоду до саміту у липні. Але я вважаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну ще ближче до членства і хочемо якнайскоріше того дня, коли Україна приєднається до нас як повноправний член", – заявив Столтенберг.

За його словами, водночас триває робота для забезпечення взаємосумісності України і НАТО, відповідності стандартам Альянсу, щоб одного дня, коли "будуть виконані політичні умови, Україна могла стати членом негайно".

Раніше повідомлялося, що США та Німеччина є ключовими союзниками у НАТО, які не готові на такий формат запрошення України в Альянс, який дав би юридично зобов'язальний характер і створив визначеність щодо майбутнього вступу України у НАТО. 

Як повідомлялося, у Північноатлантичному альянсі бачать "конкретні кроки" української влади у впровадженні адаптованої Річної національної програми (аРНП) – плану реформ на 2024 рік, покликаного наблизити Київ до членства в НАТО.

Нагадаємо, що адаптована Річна національна програма стала інструментом оцінки з боку НАТО прогресу на шляху України до членства за підсумками саміту у Вільнюсі в липні 2023 року. Тоді Альянс вирішив скасувати один із проміжних етапів на цьому шляху – надання Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Теми: НАТОУкраїнаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони

Росія пригрозила ударами по "військових об'єктах Британії" в Україні і не тільки

Рада може вже цього тижня остаточно ухвалити нові штрафи за ухиляння від мобілізації 

МЗС України заявило, що не визнає президентства Путіна і закликало інші країни зробити те саме

відео, фото, оновленоУ Кропивницькому сталася пожежа на підприємстві "Хімрезерв": загинула людина

фотоЧерез складну ситуацію на сході Сирський дві доби провів на передовій

Усі новини...
Зеленський про своєчасність підтримки України з боку НАТО: Не бачу позитиву
За час великої війни в Україні відкрили майже 11 тисяч справ щодо ухилянтів
У мережі з'явилося відео, як чоловіка силоміць заштовхують в бус. У ТЦК прокоментували
Росіяни завдали ударів по Харкову та району. Є поранена
Останні новини
20:13
фотоРосіяни ракетою ППО влучили в цивільний автомобіль у Маріуполі – міськрада
20:04
Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
19:59
футбол"Верес" переміг "Минай" у битві за виживання в УПЛ
19:52
Зведення Генштабу: Росіяни завдали 69 авіаударів по Україні за добу
19:45
Уряд призначив в.о. директора "Укрспирту"
19:38
Нідерланди почнуть постачати Україні F-16 восени - Міноборони
19:35
Польща продовжить оплату понад 20 тисяч терміналів Starlink для України
19:29
Попри пожежу на хімзаводі якість повітря у Кропивницькому в нормі – ОВА
19:19
"Укрнафта" і АРМА просять дозволу АМКУ на управління активами "Татнєфті"
19:19
велоспортУ гонитві за Погачаром. Бельгієць Мерлір виграв божевільний спринт на 3 етапі Джиро д'Італія-2024
Усі новини...
Реклама:
Реклама: