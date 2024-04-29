Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО, но выразил сомнения относительно приглашения вступить

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Альянса в Вашингтоне. В то же время он сомневается, что Украина получит там приглашение вступить в организацию.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции с Зеленским в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг рассказал, что обсуждал с Зеленским подготовку к юбилейному саммиту НАТО в Вашингтоне.

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"Я с нетерпением ожидаю встречи с вами на саммите в Вашингтоне", – сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что место Украины – в НАТО, и однажды она станет его членом.

Однако он отметил, что не стоит рассчитывать, что Украина получит приглашение в Альянс в Вашингтоне.

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"Союзники действительно верят что заслуженное место Украины – в НАТО. Чтобы принять это решение, нам нужно согласие всех союзников, нам нужен консенсус, а не большинство, то есть нужно согласие всех 32 членов.

И я не ожидаю, что мы получим такое согласие до саммита в июле. Но я считаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину еще ближе к членству и хотим как можно скорее того дня, когда Украина присоединится к нам как полноправный член", – заявил Столтенберг.

По его словам, в то же время продолжается работа для обеспечения взаимосовместимости Украины и НАТО, соответствия стандартам Альянса, чтобы однажды, когда "будут выполнены политические условия, Украина могла стать членом немедленно".

Ранее сообщалось, что США и Германия являются ключевыми союзниками в НАТО, не готовыми на такой формат приглашения Украины в Альянс, который дал бы юридически обязывающий характер и создал определенность относительно будущего вступления Украины в НАТО.

Как сообщалось, в Североатлантическом альянсе видят "конкретные шаги" украинской власти во внедрении адаптированной Годовой национальной программы (аРНП) – плана реформ на 2024 год, призванного приблизить Киев к членству в НАТО.

Напомним, что адаптированная Годовая национальная программа стала инструментом оценки со стороны НАТО прогресса на пути Украины к членству по итогам саммита в Вильнюсе в июле 2023 года. Тогда Альянс решил отменить один из промежуточных этапов на этом пути – предоставление Плана действий по членству (ПДЧ).