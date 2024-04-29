Мешканка Одещини вивозила жінок у "рабство" до Румунії

Правоохоронці ліквідували канал торгівлі людьми у формі трудової експлуатації в Одеській області.

Джерело: Держприкордонслужба, поліція та прокуратура Одещини

Деталі: За даними слідства, 56-річна жителька Подільського району Одещини організувала злочинний бізнес.

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Зловмисниця шляхом обману підшукувала жінок з уразливим станом та з низьким соціальним рівнем життя для роботи за кордоном, насправді ж українки потрапляли до трудового рабства.

За даними слідства, підозрювана відправляла потерпілих до Бухаресту під приводом поїздки на екскурсію.

Перебуваючи у Румунії, використовуючи погрози, матеріальну та іншу залежність потерпілих, забороняла їм вільно пересуватися та експлуатувала їх, примушуючи до виконання господарських робіт у домоволодінні, доглядом за її родичами та оформлення соціальної допомоги від компетентних органів Румунії. У подальшому грошові виплати підозрювана відбирала.

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В рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання фігурантки справи. У домоволодіннях зловмисниці виявили низку румунських документів для соціальних виплат потерпілим, мобільні телефони, сім-карти різних операторів, банківські картки Румунії та грошові кошти.

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Наразі фігурантку злочинної схеми затримали, їй повідомлено про підозру в торгівлі людьми.

До суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників злочину та усіх потерпілих.