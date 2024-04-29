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Жительница Одесской области вывозила женщин в "рабство" в Румынию

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 апреля 2024, 17:11
Жительница Одесской области вывозила женщин в рабство в Румынию
фото ГПСУ

Правоохранители ликвидировали канал торговли людьми в форме трудовой эксплуатации в Одесской области.

Источник: Госпогранслужба, полиция и прокуратура Одесской области

Детали: По данным следствия, 56-летняя жительница Подольского района Одесской области организовала преступный бизнес.

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Злоумышленница путем обмана подыскивала женщин с уязвимым состоянием и с низким социальным уровнем жизни для работы за рубежом, на самом деле украинки попадали в трудовое рабство.

По данным следствия, подозреваемая отправляла потерпевших в Бухарест под предлогом поездки на экскурсию.

Находясь в Румынии, используя угрозы, материальную и другую зависимость потерпевших, запрещала им свободно передвигаться и эксплуатировала их, принуждая к выполнению хозяйственных работ в домовладении, уходом за ее родственниками и оформлению социальной помощи от компетентных органов Румынии. В дальнейшем денежные выплаты подозреваемая отбирала.

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В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства фигурантки дела. В домовладениях злоумышленницы обнаружили ряд румынских документов для социальных выплат потерпевшим, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов, банковские карты Румынии и денежные средства.

 
фото гпсу

Сейчас фигурантку преступной схемы задержали, ей сообщено о подозрении в торговле людьми.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия по установлению других участников преступления и всех потерпевших.

Темы: Одесская областьПограничная службаполицияпрокуратура
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