За час великої війни в Україні відкрили майже 11 тисяч справ щодо ухилянтів

З початку російського повномасштабного вторгнення українські правоохоронці відкрили понад 10,7 тисячі кримінальних справ через ухилення від призову на військову службу.

Джерело: відповідь Офісу генпрокурора на запит hromadske

Деталі: Дані, надані журналістам, стосуються кримінальних проваджень за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

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Згідно з відповіддю Офісу генпрокурора, у 2022 році таких кримінальних проваджень було зареєстровано 2431. У 2023-му їхня кількість зросла до 6745.

Приблизно такою самою динаміка залишається й цьогоріч. За 3 місяці 2024 року щодо ухилення від призову вже відкрили понад 1500 справ.

Водночас, як свідчить статистика 2022-2023 років, приблизно половину проваджень закривають іще на досудовому етапі:

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через відсутність події кримінального правопорушення;

через відсутність у діях складу кримінального правопорушення;

через те, що втратив чинність закон, яким встановлювалося кримінальне правопорушення;

якщо існує вирок або ухвала суду про закриття кримінального провадження за тим самим обвинуваченням;

та якщо існує нескасована постанова слідчого, дізнавача, прокурора про закриття кримінального провадження із перерахованих вище підстав щодо того самого діяння.

До судового розгляду доходять менше третини справ, зазначає hromadske. У 2022-му до суду було направлено 446 проваджень, у 2023-му — 1768, за 3 місяці 2024-го — 258.

Втім, скільки українців отримали вироки в цих судових справах (скільки з них умовних, а скільки реальних термінів ув’язнення) — на момент публікації новини в Офісі генпрокурора не відповіли, зазначають журналісти.

За даними Opendatabot, із 1274 вироків, ухвалених торік, реальним ув’язненням завершилися 60 кримінальних проваджень.