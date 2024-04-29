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За время большой войны в Украине открыли почти 11 тысяч дел в отношении уклонистов

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 апреля 2024, 17:38
За время большой войны в Украине открыли почти 11 тысяч дел в отношении уклонистов
фото иллюстративное

С начала российского полномасштабного вторжения украинские правоохранители открыли более 10,7 тысячи уголовных дел из-за уклонения от призыва на военную службу.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос hromadske

Детали: Данные, предоставленные журналистам, касаются уголовных производств по статье 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

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Согласно ответу Офиса генпрокурора, в 2022 году таких уголовных производств было зарегистрировано 2431. В 2023-м их количество выросло до 6745.

Примерно такой же динамика остается и в этом году. За 3 месяца 2024 года по уклонению от призыва уже открыли более 1500 дел.

В то же время, как свидетельствует статистика 2022-2023 годов, примерно половину производств закрывают еще на досудебном этапе:

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- из-за отсутствия события уголовного правонарушения;

- из-за отсутствия в действиях состава уголовного правонарушения;

- из-за того, что утратил силу закон, которым устанавливалось уголовное правонарушение;

- если существует приговор или определение суда о закрытии уголовного производства по тому же обвинению;

- если существует неотмененное постановление следователя, дознавателя, прокурора о закрытии уголовного производства по вышеперечисленным основаниям в отношении того же деяния.

До судебного рассмотрения доходят менее трети дел, отмечает hromadske. В 2022-м в суд было направлено 446 производств, в 2023-м – 1768, за 3 месяца 2024-го – 258.

Впрочем, сколько украинцев получили приговоры в этих судебных делах (сколько из них условных, а сколько реальных сроков заключения) - на момент публикации новости в Офисе генпрокурора не ответили, отмечают журналисты.

По данным Opendatabot, из 1274 приговоров, вынесенных в прошлом году, реальным заключением завершились 60 уголовных производств.

Темы: уклонистывойнаОфис генпрокурора
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