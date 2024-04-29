У Києві невідомі представилися "від Карася" і погрожували військовому Сергію Гнезділову. Карась каже про ненависть в його бік

Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов розповів, що до нього під час відпустки у Києві підійшли люди, які провокували конфлікт та вимагали вибачень за вислови у бік іншого військового – Євгена Карася. Сам Карась каже, що ненависть до нього в Гнезділова виникла ще в 2022 році.

Джерело: коментар Гнезділова виданню hromadske

Деталі: За словами військового, він разом з режисерами Іриною Цілик і Максимом Наконечним, а також програмною директоркою громадської організації "Форум видавців" Софією Челяк, виходили з виставки в Українському домі.

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Цілик розповідає, що після виходу з будівлі до їхньої компанії, а саме до Гнезділова, "кинулися троє міцних хлопців" і "силою відтіснили" від машини. Челяк підтверджує, що нападники підійшли саме до військовослужбовця і вимагали вибачень. Вона зауважила, що один із них назвав себе військовим у відпустці.

Facebook / Сергій Гнезділов

Пряма мова Гнезділова: "Комічність ситуації в тому, що ми виходимо з виставки дисидентки (Алли Горської), яка була вбита в минулому сторіччі. І тут тобі погрожують фізичною розправою. Ти бачиш просто ці чіткі паралелі і стає трішки моторошно, навіть тому, що вже ми, як суспільство, взагалі можемо докотитись тут до такого трешу".

Деталі: За словами учасників конфлікту, нападники представилися "людьми Карася" – активіста та військовослужбовця Євгена Карася. Вони вимагали попросити вибачення за те, що військовий в одному зі своїх дописів назвав Карася "довбой*бом".

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Пряма мова Гнезділова: "Вони не просто погрожували, вони провокували бійку. Тобто мене врятувало, що я був не сам, що нас було чотири людини. […] Вони починають газувати, штовхаються, тобто провокують бійку, хоча розуміють, що перший їх ніхто там бити не буде".

Деталі: Компанія Сергія викликала поліція, втім нападники встигли піти. Наразі невідомо, хто саме підходив до військового.

Сергій зауважив, що напише заяву про переслідування – нині він з юристом готує її та потім поїде до поліції. Військовий також припускає, що Цілик, Челяк та Наконечний могли б написати заяви як свідки. Також він наголосив, що після цього випадку має намір приділяти більше уваги темі нападів.

Довідково: Гнезділов з 2019 року служить у Збройних силах України. Він організовував фестиваль української культури "виделкаfest".

Оновлено о 22:23: Вже після публікації новини з редакцією зв’язався Євген Карась і попросив врахувати його позицію.

Пряма мова Карася: "Ненависть до мене в Гнезділова виникла після подій літа 2022, коли він, перебуваючи в тилу, оприлюднив істеричну дезу про стан подій на фронті. Офіцер ОТУ спростував панічний допис солдата Гнезділова. Але дезу вже підхопили всі російські та українські ЗМІ. Він міг просто попросити вибачення, але затаїв образу.

Гнезділов неодноразово паплюжив мою честь та гідність. Заявляв, що я не військовий і мої господарі в Москві. Втім, за свої слова як чоловік він не готовий відповідати. Тому він не чоловік, а просто лівак.

27 квітня 2024 року в Москві мені винесено вирок по справі протидії російському центру Россотрудничество в Україні. Центр був пов’язаний зі спецслужбами і там свого часу ми ловили осіб, які потім воювали з Гіркіним. Мені дали 9 років в'язниці в РФ і оголосили в міжнародний розшук".