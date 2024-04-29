В Киеве неизвестные представились "от Карася" и угрожали военному Сергею Гнездилову. Карась говорит о ненависти в его сторону

Военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов рассказал, что к нему во время отпуска в Киеве подошли люди, которые провоцировали конфликт и требовали извинений за высказывания в сторону другого военного – Евгения Карася. Сам Карась говорит, что ненависть к нему у Гнездилова возникла еще в 2022 году.

Источник: комментарий Гнезділовому изданию hromadske

Детали: По словам военного, он вместе с режиссерами Ириной Целик и Максимом Наконечным, а также программным директором общественной организации "Форум издателей" Софией Челяк, выходили с выставки в Украинском доме.

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Целик рассказывает, что после выхода из здания в их компанию, а именно в Гнезделов, "бросились трое крепких парней" и "силой оттеснили" от машины. Челяк подтверждает, что нападавшие подошли именно к военнослужащему и требовали извинений. Она отметила, что один из них назвал себя военным в отпуске.

Facebook / Сергей Гнездилов

Прямая речь Гнезделова: "Комичность ситуации в том, что мы выходим из выставки диссидентки (Аллы Горской), которая была убита в прошлом веке. И здесь тебе угрожают физической расправой. Ты видишь просто эти четкие параллели и становится немножко жутко, даже потому, что уже мы, как общество, вообще можем докатиться здесь до такого треша".

Детали: По словам участников конфликта, нападающие представились "людьми Карася" – активиста и военнослужащего Евгения Карася. Они требовали извиниться за то, что военный в одном из своих сообщений назвал Карася "долбой*бом".

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Прямая речь Гнездилова: "Они не просто угрожали, они провоцировали драку. То есть меня спасло, что я был не сам, что нас было четыре человека. […] Они начинают газировать, толкаются, то есть провоцируют драку, хотя понимают, что первый их никто там бить не будет.

Детали: Компания Сергея вызвала полиция, впрочем, нападавшие успели уйти. Пока неизвестно, кто подходил к военному.

Сергей заметил, что напишет заявление о преследовании – сейчас он с юристом готовит его и потом поедет в полицию. Военный также предполагает, что Целик, Челяк и Наконечный могли бы написать заявления в качестве свидетелей. Также он подчеркнул, что после этого случая намерен уделять больше внимания теме нападений.

Справка: Гнездилов с 2019 года служит в Вооруженных силах Украины. Он организовывал фестиваль украинской культуры "вилка fest".

Обновлено в 22:23: После публикации новости с редакцией связался Евгений Карась и попросил учесть его позицию.

Прямая речь Карася: "Ненависть ко мне в Гнездилова возникла после событий лета 2022 года, когда он, находясь в тылу, обнародовал истерическую дезу о состоянии событий на фронте. Офицер ОТУ опроверг паническое сообщение солдата Гнездилова. Но дезу уже подхватили все русские и украинские. Он мог просто извиниться, но затаил обиду.

Гнездилов неоднократно порочил мою честь и достоинство. Заявлял, что я не военный и мои хозяева в Москве. Впрочем, за свои слова как мужчина он не готов отвечать. Поэтому он не мужчина, а просто левак.

27 апреля 2024 г. в Москве мне вынесен приговор по делу противодействия российскому центру Россотрудничество в Украине. Центр был связан со спецслужбами, и там в свое время мы ловили лиц, которые потом воевали с Гиркиным. Мне дали 9 лет тюрьмы в РФ и объявили в международный розыск".