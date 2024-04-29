У мережі з'явилося відео, як чоловіка силоміць заштовхують в бус. У ТЦК прокоментували
Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував відео затримання військовими цивільного чоловіка, яке з'явилося в деяких телеграм-каналах.
Джерело: Одеський обласний ТЦК та СП у соцмережах
Деталі: На 40-секундному відео двоє чоловіків у військовій формі силоміць заштовхують чоловіка в мікроавтобус проти його волі. При цьому затриманий кричить "Рятуйте" і чіпляється руками за двері, намагаючись вилізти. Врешті-решт чоловіку вдається вирватися і втекти.
У ТЦК стверджують, що присутній на відео чоловік "вже був в одному з РТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду".
Пряма мова: "Даного громадянина було виявлено військовослужбовцями РТЦК і було викликано поліцію для затримання та доставки в РТЦК для подальшого проходження ВЛК. Проте, громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК.
На превеликий жаль, відео, яке опубліковано в телеграм-каналах показує лише те, що вигідно для російської пропаганди, і не демонструє поведінки громадянина, та не дає аудиторії повної картини про причини конфліктної ситуації".
Деталі: Попри те, що працівники ТЦК пишуть про залучення до затримання поліції, на записі добре видно, що силовим "завантаженням" чоловіка в бус займаються саме військовослужбовці.