В сети появилось видео, как мужчину силой заталкивают в бус. В ТЦК прокомментировали

Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал видео задержания военными гражданского мужчины, которое появилось в некоторых телеграм-каналах.

Источник: Одесский областной ТЦК и СП в соцсетях

Детали: На 40-секундном видео двое мужчин в военной форме силой заталкивают мужчину в микроавтобус против его воли. При этом задержанный кричит "Помогите" и цепляется руками за дверь, пытаясь вылезти. В конце концов мужчине удается вырваться и убежать.

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В ТЦК утверждают, что присутствующий на видео мужчина "уже был в одном из РТЦК и СП города Одессы, откуда сбежал во время прохождения медицинского осмотра".

Прямая речь: "Данный гражданин был обнаружен военнослужащими РТЦК и была вызвана полиция для задержания и доставки в РТЦК для дальнейшего прохождения ВВК. Однако гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим ТЦК.

К большому сожалению, видео, которое опубликовано в телеграмм-каналах, показывает только то, что выгодно для российской пропаганды, и не демонстрирует поведения гражданина, и не дает аудитории полной картины о причинах конфликтной ситуации".

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Детали: Несмотря на то, что работники ТЦК пишут о привлечении к задержанию полиции, на записи хорошо видно, что силовой "загрузкой" мужчины в бус занимаются именно военнослужащие.