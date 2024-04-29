Bihus.Info з'ясували, чому двоє нардепів від "За майбутнє" близько року не відвідують засідання ВР
Журналісти Bihus.Info з’ясували, що народні депутати від "За майбутнє" Степан Івахів та Ігор Палиця припинили відвідувати голосування у Верховній Раді ще у 2023 році.
Деталі: Bihus.Info
Деталі: Івахів відсутність на засіданнях з серпня 2023 року пояснює тим, що засідання Ради перетворились на "піди нажми кнопку". За словами нардепа, він перебуває в Україні і якби його попросили прийти на роботу, він би з’явився.
Пряма мова Івахіва: "Я людина, яка по житті звикла щось діяти або на щось впливати. А поскільки Верховна Рада перетворилась на "піди нажми кнопку" – воно мені не до душі й не до серця".
Деталі: Колега Івахіва по депутатській групі – Палиця принципово не ходить на засідання ВР через присутність там ОПЗЖ. Він також перебуває в Україні.
Пряма мова: "Після початку війни був внесений законопроєкт про заборону членам ОПЗЖ ходити на засідання Верховної Ради. Я сказав, що поки цей закон не пройде хоча б у регламентний комітет і не буде винесений на голосування в зал, я не буду знаходитися під однією стелею з колишніми членами ОПЗЖ".