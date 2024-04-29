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Bihus.Info з'ясували, чому двоє нардепів від "За майбутнє" близько року не відвідують засідання ВР

Тетяна ОлійникПонеділок, 29 квітня 2024, 21:52
Bihus.Info з'ясували, чому двоє нардепів від За майбутнє близько року не відвідують засідання ВР
Степан Івахів та Ігор Палиця. Колаж - УП

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що народні депутати від "За майбутнє" Степан Івахів та Ігор Палиця припинили відвідувати голосування у Верховній Раді ще у 2023 році.

Деталі: Bihus.Info

Деталі: Івахів відсутність на засіданнях з серпня 2023 року пояснює тим, що засідання Ради перетворились на "піди нажми кнопку". За словами нардепа, він перебуває в Україні і якби його попросили прийти на роботу, він би з’явився.

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Пряма мова Івахіва: "Я людина, яка по житті звикла щось діяти або на щось впливати. А поскільки Верховна Рада перетворилась на "піди нажми кнопку" – воно мені не до душі й не до серця".

Деталі: Колега Івахіва по депутатській групі – Палиця принципово не ходить на засідання ВР через присутність там ОПЗЖ. Він також перебуває в Україні.

Пряма мова: "Після початку війни був внесений законопроєкт про заборону членам ОПЗЖ ходити на засідання Верховної Ради. Я сказав, що поки цей закон не пройде хоча б у регламентний комітет і не буде винесений на голосування в зал, я не буду знаходитися під однією стелею з колишніми членами ОПЗЖ".

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Теми: Верховна Рада
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