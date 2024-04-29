Bihus.Info выяснили, почему два нардепа от "За будущее" около года не посещают заседание ВР

Журналисты Bihus.Info выяснили, что народные депутаты от "За будущее" Степан Ивахив и Игорь Палица перестали посещать голосование в Верховной Раде еще в 2023 году.

Источник: Bihus.Info

Детали: Ивахов отсутствие на заседаниях с августа 2023 объясняет тем, что заседания Совета превратились в "поди нажми кнопку". По словам нардепа, он находится в Украине и если бы его попросили прийти на работу, он бы появился.

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Прямая речь Ивахива: "Я человек, который по жизни привык что-то действовать или на что-то влиять. А поскольку Верховная Рада превратилась в "пойди нажми кнопку" – оно мне не по душе и не по сердцу".

Детали: Коллега Ивахива по депутатской группе – Палица принципиально не ходит на заседание ВР из-за присутствия там ОПЗЖ. Он также находится в Украине.

Прямая речь: "После начала войны был внесен законопроект о запрете членам ОПЗЖ ходить на заседание Верховной Рады. Я сказал, что пока этот закон не пройдет хотя бы в регламентный комитет и не будет вынесен на голосование в зал, я не буду находиться под одним потолком. с бывшими членами ОПЗЖ".