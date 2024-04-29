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В ООН підтвердили, що Росія порушила санкції та ударила по Харкову ракетою з КНДР

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 29 квітня 2024, 21:57
В ООН підтвердили, що Росія порушила санкції та ударила по Харкову ракетою з КНДР
Фото - Getty Images

Уповноважені за стеженням за санкціями проти Північної Кореї при ООН підтвердили, що Росія 2 січня ударила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11, що є прямим порушенням санкцій Ради безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: У 32-сторінковому звіті, представленому в одному з комітетів Радбезу, констатується, що "уламки ракети, знайдені в Харкові, Україна, 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11" і свідчать про порушення ембарго на постачання зброї до та з Північної Кореї.

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Троє уповноважених за санкціями відвідали Україну на початку квітня, щоб оглянути уламки ракети, і не знайшли жодних доказів того, що ракета була виготовлена в Росії.

У звіті вказується, що експерти ООН "не змогли самостійно визначити, звідки і ким була запущена ракета". Але інформація, надана українською стороною, "вказує на те, що вона була запущена в межах території Російської Федерації".

"Таке місцеперебування, якщо ракета перебувала під контролем російських сил, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", – констатується у звіті.

ВІДЕО ДНЯ

Північна Корея з 2006 року через випробування ядерної зброї та балістичних ракет перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, які передбачають заборону на імпорт та експорт військових технологій.

У березні Росія наклала вето в Раді безпеки на щорічне продовження мандата спостерігачів ООН за санкціями, який діяв протягом останніх 15 років. Мандат нинішньої групи експертів закінчується у вівторок, 30 квітня.

У США непокояться, що "міцні обійми" між РФ та Північною Кореєю можуть підштовхнути лідера КНДР Кім Чен Ина до ризику в питанні загроз Південній Кореї, експорту озброєнь та ігнорування закликів щодо ядерних переговорів.

Теми: ООНРосіявійна
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