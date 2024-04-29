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В ООН подтвердили, что Россия нарушила санкции и ударила по Харькову ракетой из КНДР

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 29 апреля 2024, 21:57
В ООН подтвердили, что Россия нарушила санкции и ударила по Харькову ракетой из КНДР
Фото - Getty Images

Уполномоченные по слежению за санкциями против Северной Кореи при ООН подтвердили, что Россия 2 января ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11, что является прямым нарушением санкций Совета безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: В 32-страничном отчете, представленном в одном из комитетов Совбеза, констатируется, что "обломки ракеты, найденные в Харькове, Украина, 2 января 2024 года, происходят от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и свидетельствуют о нарушении эмбарго на поставки оружия в и из Северной Кореи.

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Трое уполномоченных по санкциям посетили Украину в начале апреля, чтобы осмотреть обломки ракеты, и не нашли никаких доказательств того, что ракета была изготовлена в России.

В отчете указывается, что эксперты ООН "не смогли самостоятельно определить, откуда и кем была запущена ракета". Но информация, предоставленная украинской стороной, "указывает на то, что она была запущена в пределах территории Российской Федерации".

"Такое местонахождение, если ракета находилась под контролем российских сил, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации", – констатируется в отчете.

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Северная Корея с 2006 года из-за испытаний ядерного оружия и баллистических ракет находится под санкциями Совета безопасности ООН, которые предусматривают запрет на импорт и экспорт военных технологий.

В марте Россия наложила вето в Совете безопасности на ежегодное продление мандата наблюдателей ООН по санкциям, который действовал в течение последних 15 лет. Мандат нынешней группы экспертов истекает во вторник, 30 апреля.

В США беспокоятся, что "крепкие объятия" между РФ и Северной Кореей могут подтолкнуть лидера КНДР Ким Чен Ына к риску в вопросе угроз Южной Корее, экспорта вооружений и игнорирования призывов о ядерных переговорах.

Темы: ООНРосcиявойна
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