Посол США в НАТО не бачить індикаторів війни на території країн Балтії

НАТО вживає активних заходів, щоб покращити своє становище на території країн Балтії, "щоб бути готовими до всіх можливих непередбачених обставин". Але наразі не бачить таких індикаторів і попереджень такого рівня, як ті, що надходили, наприклад, щодо небезпеки російської війни напередодні лютого 2022 року.

Джерело: постійна представниця США в НАТО Джуліанна Сміт, "Голос Америки"

Деталі: Сміт спілкувалася з журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО, що відбудеться цього тижня і включатиме у тому числі сесію Ради НАТО-Україна.

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За її словами, серед заходів, яких вживають країни Балтії – збільшення спільних тренувань і військових навчань, збільшення присутності американських військ у Східній Європі. А загалом безпеці для понад мільярда мешканців країн НАТО, за її словами, сприяє і саме розширення альянсу.

Сміт підтвердила, що російську загрозу НАТО вважає головною прямою загрозою, якій слід протистояти: "Ми багато разів бачили в історії: якщо диктатора чи авторитарного лідера не зупинити, вони продовжують йти далі". Тому, за її словами, так важливо витіснити Росію із українських земель та припинити неспровоковану агресію.

Пряма мова Сміт: "Якщо вони досягнуть успіху, звісно, занепокоєння полягає в тому, що Росія буде продовжувати [атакувати й інші країни]."Хочу сказати нашим друзям у країнах Балтії: ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в балтійському регіоні, ні, відверто кажучи, в будь-якому іншому регіоні.

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За останні два роки ми зробили багато кроків, щоб посилити стримування та захист, особливо на східному фланзі. Ми дуже серйозно ставимося до проблем безпеки наших друзів у країнах Балтії і вживаємо активних заходів, щоб покращити нашу позицію там.

Я не хочу, щоб у наших друзів у країнах Балтії склалося враження, що якимось чином війна приходить на територію НАТО миттєво. Ми сприймаємо це серйозно, але не вважаємо це безпосередньою загрозою.

Ми нікому не сигналізуємо, що війна неминуча.

Зараз ми бачимо, що Росія повністю залучена до своєї неспровокованої агресивної війни всередині України, але у нас немає індикаторів і попереджень про те, що російська війна на території НАТО неминуча, і я справді хочу це чітко уточнити".

Ще деталі: Сміт нагадала, що США не підтримують ідею відправки військ для війни в Україну, але прагнуть і надалі підтримувати Україну і її захисті від російської агресії.

Щодо перспектив американської допомоги Україні Сміт вважає, що Україні зараз терміново потрібна ця допомога: "Наші друзі в Україні стикаються з дефіцитом, і тому важливо, щоб допомога США продовжувала надходити. Ми заохочували членів Конгресу як у Палаті представників, так і в Сенаті ... Дуже сподіваємося, що побачимо голосування якомога швидше, щоб ми могли надати цю важливу допомогу нашим друзям в Україні на поле бою".