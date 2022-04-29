Країни Балтії та Польща виступили за посилення постійної присутності НАТО на східному фланзі

Литва, Латвія, Естонія та Польща хочуть домагатися посилення захисту східного флангу НАТО на саміті в Мадриді наприкінці червня.

Про це домовилися міністри закордонних справ чотирьох країн на зустрічі в Ризі, пише "Європейська правда".

"Міністри закордонних справ обговорили ключові питання трансатлантичної безпеки в рамках підготовки до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня цього року. Під час переговорів наголошувалося на необхідності посилення та розширення постійної присутності сил НАТО на східному фланзі Альянсу", - йдеться у заяві МЗС Латвії за підсумками зустрічі.

Глава МЗС Едгарс Рінкевичс зазначив, що зміни в нинішній безпековій ситуації в регіоні вимагають зміни політики стримування та оборони НАТО.

"Ми хочемо постійної присутності НАТО в країнах Балтії та Польщі, щоб ми могли протистояти будь-якій загрозі з боку Росії та Білорусі та захищати кожен сантиметр нашої території. Міністри також домовилися продовжити співпрацю в галузі енергетики, щоб якнайшвидше забезпечити незалежність від російських ресурсів", - сказав він.

Глави МЗС також погодилися з необхідністю продовження та інтенсифікації поставок військової техніки та озброєння Україні та посилення режиму санкцій проти Росії за допомогою подальших обмежувальних заходів в енергетичному секторі.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Калле Лаанет у п’ятницю прибув до Києва, щоб обговорити підтримку України.