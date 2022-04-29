Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Країни Балтії та Польща виступили за посилення постійної присутності НАТО на східному фланзі

"Європейська правда"П'ятниця, 29 квітня 2022, 15:06

Литва, Латвія, Естонія та Польща хочуть домагатися посилення захисту східного флангу НАТО на саміті в Мадриді наприкінці червня.

Про це домовилися міністри закордонних справ чотирьох країн на зустрічі в Ризі, пише "Європейська правда".

"Міністри закордонних справ обговорили ключові питання трансатлантичної безпеки в рамках підготовки до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня цього року. Під час переговорів наголошувалося на необхідності посилення та розширення постійної присутності сил НАТО на східному фланзі Альянсу", - йдеться у заяві МЗС Латвії за підсумками зустрічі.

Глава МЗС Едгарс Рінкевичс зазначив, що зміни в нинішній безпековій ситуації в регіоні вимагають зміни політики стримування та оборони НАТО.

"Ми хочемо постійної присутності НАТО в країнах Балтії та Польщі, щоб ми могли протистояти будь-якій загрозі з боку Росії та Білорусі та захищати кожен сантиметр нашої території. Міністри також домовилися продовжити співпрацю в галузі енергетики, щоб якнайшвидше забезпечити незалежність від російських ресурсів", - сказав він.

Глави МЗС також погодилися з необхідністю продовження та інтенсифікації поставок військової техніки та озброєння Україні та посилення режиму санкцій проти Росії за допомогою подальших обмежувальних заходів в енергетичному секторі.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Калле Лаанет у п’ятницю прибув до Києва, щоб обговорити підтримку України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПрибалтикаПольща
Головне сьогодні

відеоНа Київщині знайшли захоронення із закатованими людьми

"Ціна посту і лайків - втрати ЗСУ": Міноборони просить блогерів не хайпувати на перемогах

Путін ігнорує пропозиції щодо порятунку людей із Маріуполя – Подоляк

Окупанти вже втратили першу тисячу танків у війні

Зведення Генштабу: Росіяни перекидають війська з Бєлгородської області до Ізюма

США передали господарці саміту G20, що Путіну на ньому не місце

Усі новини...
Прибалтика
Країни Балтії висилають 10 російських дипломатів через війну РФ проти України
Росію виключили з Ради держав Балтійського моря
Міністри оборони країн Балтії стурбовані нарощуванням військ РФ на кордоні з Україною
Останні новини
14:07
НАТО очікує нових провокацій на території Молдови, але не бачить військових загроз для неї
13:53
"Орлани" тут – як бджоли, це наш головний ворог – співзасновник підрозділу "Аеророзвідка" Гончар
13:46
Росіяни імітують підтримку кримськими татарами війни проти України
13:42
фотоВорог поливає Донеччину вогнем із різної зброї: вбили дитину і ще трьох людей
13:40
Як отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном – пояснює МОЗ
13:36
На Київщині вже відновили газопостачання у 117 населених пунктах
13:06
фотоРосіяни обстріляли лікарню та будинки в Харкові, травмовано чоловіка
12:53
В уряді Німеччини пропонують скоротити держпідтримку ексканцлера Шрьодера через його співпрацю з РФ
12:52
Розвідка: окупанти скасували медогляд для "призовників" в ОРДЛО
12:42
У російському НОВАТЕКу лякають можливим вибухом їх зупинених санкціями вагонів
Усі новини...