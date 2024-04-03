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Голова Татарстану після атаки дронів закликав підприємства не розраховувати на ППО

Тетяна ОлійникСереда, 3 квітня 2024, 21:42
Голова Татарстану після атаки дронів закликав підприємства не розраховувати на ППО
ФОТО ІЗ СОЦМЕРЕЖ

Голова російського регіону Татарстан Рустам Мініханов після атаки безпілотників на об’єкти в Єлабузі і Нижньокамську закликав підприємства не розраховувати на систему ППО і захищатися самостійно.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Idel.Реалії" з посиланням на слова Мініханова

Пряма мова: "Не варто чекати, що спрацює протиракетна оборона, вона вирішує інші завдання. Ми маємо вирішувати самотужки, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто".

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Деталі: Мініханов також заявив, що атака на "Алабугу Політех" в Єлабузі і нафтопереробний завод ТАНЕКО в Нижньокамську "показала найбільш вражаючі та відчутні ділянки в Татарстані" і "ворог це відчуває".

Він також закликав екстрені служби в Татарстані бути напоготові на випадок надзвичайних ситуацій.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 2 квітня дрони атакували підприємства Татарстана – в Єлабузі та Нижньокамську. Місцева влада заявила, що серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушений. За даними джерела "Української правди" в ГУР МО, це була спецоперація українських розвідників. Безпілотники атакували завод, на якому збирають іранські "Шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".
  • Пресслужба особливої економічної зони "Алабуга" заявила, що дрони були "оснащені обладнанням країн НАТО". 
  • Один безпілотник ударив по нафтопереробному заводу "ТАНЕКО" у Нижньокамську та поцілив у технологічну установку, після чого почалася пожежа. Джерела УП повідомили, що атака на НПЗ була спільною операцією Служби безпеки України та Головного управління розвідки МОУ. За даними УП, український дрон влучив в установку первинної переробки нафти на заводі.
  • Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода" заявив, що під час ударів дронами по об’єктах у російських містах Єлабуга та Нижньокамськ не використовувалася зброя іноземного виробництва.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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