Голова Татарстану після атаки дронів закликав підприємства не розраховувати на ППО

Голова російського регіону Татарстан Рустам Мініханов після атаки безпілотників на об’єкти в Єлабузі і Нижньокамську закликав підприємства не розраховувати на систему ППО і захищатися самостійно.

Джерело: проєкт "Радіо Свобода" "Idel.Реалії" з посиланням на слова Мініханова

Пряма мова: "Не варто чекати, що спрацює протиракетна оборона, вона вирішує інші завдання. Ми маємо вирішувати самотужки, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто".

Реклама:

Деталі: Мініханов також заявив, що атака на "Алабугу Політех" в Єлабузі і нафтопереробний завод ТАНЕКО в Нижньокамську "показала найбільш вражаючі та відчутні ділянки в Татарстані" і "ворог це відчуває".

Він також закликав екстрені служби в Татарстані бути напоготові на випадок надзвичайних ситуацій.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ