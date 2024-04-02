Стали відомі подробиці атаки українського дальнобійного дрона на НПЗ в Татарстані

В результаті спільної спецоперації української розвідки та Служби безпеки України, за даними джерел, було уражено установку первинної переробки нафти на НПЗ в російському Нижньокамську.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в ГУР та СБУ

Деталі: За словами джерел УП, український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це - 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ РФ.

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Пряма мова: "Ми не припинятимемо вражати військову інфраструктуру країни-агресорки, аби вона мала все менше можливостей фінансувати геноцидну війну проти України. Ми продовжимо докладати зусиль, щоб мінімізувати потік нафтодоларів до російського військового бюджету, тому "бавовна" на російських НПЗ та інших виробництвах триватиме і посилюватиметься".

Що передувало: Вранці на підприємства російського Татарстану в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. За цими спецопераціями, за даними УП, стоять українські спецслужби.

Нагадаємо: Видання Financial Times написало, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки переймаються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси та ще більшу ескалацію. В Офісі президента заперечили цю інформацію.

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Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. За її словами, у цьому випадку, Україна діє за стандартами НАТО.

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