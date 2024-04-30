WSJ: Виробник пластикової тари з Харківщини організував виготовлення далекобійних дронів

В ангарі на заході України кілька десятків робітників збирають безпілотники, які використовують для нанесення ударів в далекому тилу Росії.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Власник заводу з виготовлення дронів попросив не розголошувати інформацію про місцезнаходження виробництва, назву безпілотника та особи працівників, щоб захистити їх від атаки Росії.

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До російського вторгнення бізнесмен займався виробництвом пластикової тари на півночі Харківської області. Після втечі на захід України він працював у залізничній логістиці. Минулого літа спецслужби звернулися до нього з прототипом безпілотника дальнього радіусу дії та попросили повторити.

Бізнесмен найняв на роботу кількох ветеранів авіаційної промисловості.

74-річний колишній головний спеціаліст Харківського авіаційного заводу, який працює на виробництві безпілотників, каже, що у його віці він вже давно мав би піти на пенсію, але в країні війна.

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фото: WSJ

Наступним викликом було розширення. Зараз 75 людей працюють на виробничій лінії, яка починається з пресування скловолоконної сітки у форми у формі крил, хвостів і носів. Після 11 годин затвердіння в печі деталі збираються, щоб зробити невеликий літак із розмахом крил 2 метри. Двигун і вибухівку встановлюють на іншому заводі.

Завод може виготовляти лише один-два корпуси кожного типу дронів на день. Щоб збільшити потужність, бізнесмен нещодавно придбав другу піч полімеризації. Він планує розширити приміщення та найняти ще 50 людей для роботи у дві зміни.

У той же час він розробляє власну модель безпілотника з запланованим радіусом дії понад 1000 км.

фото: WSJ

За інформацією WSJ, Україна використовує безпілотники дальньої дії, щоб дістатися далеко за лінію фронту та вражати нафтопереробні заводи, аеродроми і логістику.

Ураження далекобійними безпілотниками спрямовані на те, щоб скоротити постачання палива російським військовим і позбавити Москву експортних надходжень для фінансування війни.

Перенісши війну в Росію, Київ міг би також змусити Москву передислокувати системи протиповітряної оборони подалі від лінії фронту.

За словами одного з виробників безпілотників, витрати на виготовлення коливаються від $30 тисяч до $300 тисяч за одиницю. Але це все одно значно менше, ніж вартість крилатої ракети.

У WSJ зауважили, що швидкий розвиток української індустрії дронів підкреслює винахідливість, яка дозволила протистояти вторгненню набагато більшого сусіда.

Експерт з безпілотних літальних апаратів Центру військово-морських досліджень США Семюел Бендетт вважає, що все, що Україні потрібно зробити, це оптимізувати виробництво та вибрати ті безпілотники, які можна виготовляти масово.

Скільки безпілотників дальньої дії зараз виробляє Україна, невідомо.

За словами офіцера української військової розвідки, який брав участь у запуску дронів, лише близько 20% з них досягають своєї цілі через російські перешкоди.