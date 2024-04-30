WSJ: Производитель пластиковой тары из Харьковской области организовал изготовление дальнобойных дронов

В ангаре на западе Украины несколько десятков рабочих собирают беспилотники, которые используют для нанесения ударов в дальнем тылу России.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Владелец завода по изготовлению дронов попросил не разглашать информацию о местонахождении производства, название беспилотника и личности работников, чтобы защитить их от атаки России.

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До российского вторжения бизнесмен занимался производством пластиковой тары на севере Харьковской области. После побега на запад Украины он работал в железнодорожной логистике. Прошлым летом спецслужбы обратились к нему с прототипом беспилотника дальнего радиуса действия и попросили повторить.

Бизнесмен нанял на работу нескольких ветеранов авиационной промышленности.

74-летний бывший главный специалист Харьковского авиационного завода, который работает на производстве беспилотников, говорит, что в его возрасте он уже давно должен был бы уйти на пенсию, но в стране война.

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фото: WSJ

Следующим вызовом было расширение. Сейчас 75 человек работают на производственной линии, которая начинается с прессования стекловолоконной сетки в формы в форме крыльев, хвостов и носов. После 11 часов затвердевания в печи детали собираются, чтобы сделать небольшой самолет с размахом крыльев 2 метра. Двигатель и взрывчатку устанавливают на другом заводе.

Завод может изготавливать только один-два корпуса каждого типа дронов в день. Чтобы увеличить мощность, бизнесмен недавно приобрел вторую печь полимеризации. Он планирует расширить помещение и нанять еще 50 человек для работы в две смены.

В то же время он разрабатывает собственную модель беспилотника с запланированным радиусом действия более 1000 км.

фото: WSJ

По информации WSJ, Украина использует беспилотники дальнего действия, чтобы добраться далеко за линию фронта и поражать нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы и логистику.

Поражения дальнобойными беспилотниками направлены на то, чтобы сократить поставки топлива российским военным и лишить Москву экспортных поступлений для финансирования войны.

Перенеся войну в Россию, Киев мог бы также заставить Москву передислоцировать системы противовоздушной обороны подальше от линии фронта.

По словам одного из производителей беспилотников, затраты на изготовление колеблются от $30 тысяч до $300 тысяч за единицу. Но это все равно значительно меньше, чем стоимость крылатой ракеты.

В WSJ отметили, что быстрое развитие украинской индустрии дронов подчеркивает изобретательность, которая позволила противостоять вторжению гораздо большего соседа.

Эксперт по беспилотным летательным аппаратам Центра военно-морских исследований США Сэмюэл Бендетт считает, что все, что Украине нужно сделать, это оптимизировать производство и выбрать те беспилотники, которые можно изготавливать массово.

Сколько беспилотников дальнего действия сейчас производит Украина, неизвестно.

По словам офицера украинской военной разведки, который участвовал в запуске дронов, лишь около 20% из них достигают своей цели из-за российских препятствий.