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У США колишнього співробітника Пентагону засудили до 21 року в'язниці за передачу секретної інформації 

Олена ІвашківВівторок, 30 квітня 2024, 03:51
У США колишнього співробітника Пентагону засудили до 21 року в'язниці за передачу секретної інформації 
фото: Вікіпедія

У США колишнього співробітника Пентагону, 32-річного Джареха Себастьяна Далке засудили до 21 року і 8 місяців ув'язнення за спробу шпигунства. Він спробував передати секретну інформацію агенту Російської Федерації.

Джерело: Міністерство юстиції США

Деталі: Відповідно до судових документів, у 2023 році Далке визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення у спробі передачі секретної інформації іноземному агенту. 

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З 6 червня по 1 липня 2022 року Далке був співробітником Агентства національної безпеки, де він обіймав посаду дизайнера безпеки інформаційних систем. Далке визнав, що в період із серпня по вересень 2022 року, щоб продемонструвати свій "законний доступ і готовність поділитися", він використовував зашифрований обліковий запис електронної пошти для передачі уривків трьох секретних документів особі, яку він вважав російським агентом. 

Ця особа була таємним співробітником ФБР. 

Приблизно 26 серпня 2022 року Далке запросив 85 000 доларів США в обмін на всю інформацію, якою він володіє. Далке стверджував, що ця інформація буде мати значення для Росії, і сказав, що він поділиться додатковою інформацією в майбутньому.

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Далке визнав провину, він свідомо передав інформацію з наміром завдати шкоди Сполученим Штатам і принести користь Росії.

Теми: США
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