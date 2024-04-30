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В США бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы за передачу секретной информации 

Алена ИвашкивВторник, 30 апреля 2024, 03:51
В США бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы за передачу секретной информации 
фото: Википедия

В США бывшего сотрудника Пентагона, 32-летнего Джареха Себастьяна Далке приговорили к 21 году и 8 месяцам заключения за попытку шпионажа. Он попытался передать секретную информацию агенту Российской Федерации.

Источник: Министерство юстиции США

Детали: Согласно судебным документам, в 2023 году Далке признал себя виновным по шести пунктам обвинения в попытке передачи секретной информации иностранному агенту. 

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С 6 июня по 1 июля 2022 года Далке был сотрудником Агентства национальной безопасности, где он занимал должность дизайнера безопасности информационных систем. Далке признал, что в период с августа по сентябрь 2022 года, чтобы продемонстрировать свой "законный доступ и готовность поделиться", он использовал зашифрованную учетную запись электронной почты для передачи отрывков трех секретных документов лицу, которое он считал российским агентом. 

Это лицо было тайным сотрудником ФБР. 

Примерно 26 августа 2022 года Далке запросил 85 000 долларов США в обмен на всю информацию, которой он владеет. Далке утверждал, что эта информация будет иметь значение для России, и сказал, что он поделится дополнительной информацией в будущем.

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Далке признал вину, он сознательно передал информацию с намерением нанести вред Соединенным Штатам и принести пользу России.

Темы: США
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