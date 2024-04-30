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ISW: Російські війська готують наступ. Обирають між кількома напрямками

Олена ІвашківВівторок, 30 квітня 2024, 04:33
ISW: Російські війська готують наступ. Обирають між кількома напрямками
Мапа: ISW

Російські війська мають можливість обирати між кількома тактичними напрямками для майбутніх наступальних дій під Авдіївкою, але залишається незрозумілим, де вони зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За оцінками ISW, стабілізація російських позицій на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором:

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- або продовжувати просуватися на захід до заявленої оперативної мети в Покровськ;

- або спробувати просунутися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції навколо Часового Яру.

Ключові висновки ISW за 29 квітня: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Станом на 29 квітня російські війська здобули незначні тактичні переваги на північний захід і південний захід від Авдіївки, але за останню добу не досягли значних успіхів на Авдіївському напрямку.
  • Російські війська мають можливість обирати між кількома тактичними напрямками для майбутніх наступальних дій поблизу Авдіївки, але залишається незрозумілим, де вони зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому.
  • Розслідування як українських інформаційних агентств, так і російських опозиційних видань свідчать про те, що Росія відмовляє законним опікунам примусово депортованих та усиновлених українських дітей у можливості репатріювати цих дітей, що ще більше підриває твердження Кремля про те, що депортація та усиновлення українських дітей є необхідним гуманітарним заходом.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час несподіваного візиту до Києва 29 квітня заявив, що західні союзники України повинні надати довгострокову, передбачувану військову допомогу Україні і дати зрозуміти Кремлю, що Росія не може "перечекати" західну підтримку України.
  • Кремль проводить гібридну кампанію, безпосередньо спрямовану проти країн НАТО, в тому числі за допомогою глушіння GPS і саботажу військової логістики на території країн-членів НАТО.
  • Нещодавно Telegram тимчасово заблокував чат-ботів, призначених для полегшення передачі повідомлень цивільного населення про російську військову діяльність офіційним українським каналам, в тому числі деяким каналам українських спецслужб.
  • Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та Донецька.
  • Українські посадовці продовжують повідомляти, що російська влада примушує українців на окупованій території України вступати до лав російської армії.

Теми: ISWвійна
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