ISW: Российские войска готовят наступление. Выбирают между несколькими направлениями

Российские войска имеют возможность выбирать между несколькими тактическими направлениями для будущих наступательных действий под Авдеевкой, но остается непонятным, где они сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По оценкам ISW, стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором:

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либо продолжать продвигаться на запад к заявленной оперативной цели в Покровск ;

; либо попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции вокруг Часового Яра.

Ключевые выводы ISW за 29 апреля: