ЗМІ: Нетаньягу просив Байдена не допустити видачу ордерів на арешт ізраїльських посадовців
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив президента США Джо Байдена запобігти тому, що Міжнародий кримінальний суд в Гаазі видасть ордери на арешт ізраїльських посадовців.
Джерело: Axios з посиланням на інформаторів
Деталі: Члени Конгресу обох партій також попередили Міжнародний кримінальний суд про те, що у разі видачі ордерів на арешт високопоставлених ізраїльських чиновників буде помста з боку США – і відповідне законодавство вже розробляється.
МКС розслідує звинувачення у військових злочинах проти ізраїльських військових і палестинських ополченців, починаючи з 2014 року.
У Білому домі відмовилися коментувати розмову Нетаньяху з Байденом, але заявили, що "МКС не має юрисдикції в цій ситуації, і ми не підтримуємо його розслідування".
Кілька законодавців-демократів, які критикували Ізраїль, заявили, що вважають, що передчасно оцінювати потенційні ордери до того, як вони будуть оприлюднені.
Нагадаємо:
- Сполучені Штати і союзники нібито стурбовані тим, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може невдовзі видати ордери на арешт топпосадовців Ізраїлю та лідерів ХАМАС, і це зірве шанси на їхню домовленість про припинення вогню.
- Перед цим західні союзники тривалий час вмовляли Ізраїль не починати наступ на крайньому півдні сектору Гази.
- Нагадаємо, Міжнародний суд ООН розглядає вже дві скарги на Ізраїль через операцію проти ХАМАС, їх подали ПАР і Нікарагуа.