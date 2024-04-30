ЗМІ: Нетаньягу просив Байдена не допустити видачу ордерів на арешт ізраїльських посадовців 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив президента США Джо Байдена запобігти тому, що Міжнародий кримінальний суд в Гаазі видасть ордери на арешт ізраїльських посадовців.

Джерело: Axios з посиланням на інформаторів

Деталі: Члени Конгресу обох партій також попередили Міжнародний кримінальний суд про те, що у разі видачі ордерів на арешт високопоставлених ізраїльських чиновників буде помста з боку США – і відповідне законодавство вже розробляється.

Реклама:

МКС розслідує звинувачення у військових злочинах проти ізраїльських військових і палестинських ополченців, починаючи з 2014 року.

У Білому домі відмовилися коментувати розмову Нетаньяху з Байденом, але заявили, що "МКС не має юрисдикції в цій ситуації, і ми не підтримуємо його розслідування".

Кілька законодавців-демократів, які критикували Ізраїль, заявили, що вважають, що передчасно оцінювати потенційні ордери до того, як вони будуть оприлюднені.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: