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СМИ: Нетаньяху попросил Байдена не допустить выдачу ордеров на арест израильских чиновников 

Алена ИвашкивВторник, 30 апреля 2024, 04:58
СМИ: Нетаньяху попросил Байдена не допустить выдачу ордеров на арест израильских чиновников 
Биньямин Нетаньяху, фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена предотвратить то, что Международный уголовный суд в Гааге выдаст ордера на арест израильских чиновников.

Источник: Axios со ссылкой на информаторов

Детали: Члены Конгресса обеих партий также предупредили Международный уголовный суд о том, что в случае выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников будет месть со стороны США - и соответствующее законодательство уже разрабатывается.

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МУС расследует обвинения в военных преступлениях против израильских военных и палестинских ополченцев, начиная с 2014 года.

В Белом доме отказались комментировать разговор Нетаньяху с Байденом, но заявили, что "МУС не имеет юрисдикции в этой ситуации, и мы не поддерживаем его расследование".

Несколько законодателей-демократов, которые критиковали Израиль, заявили, что считают, что преждевременно оценивать потенциальные ордера до того, как они будут обнародованы.

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Темы: СШАИзраиль
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