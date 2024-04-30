Блінкен: Якщо Росія покаже щире бажання вести переговори, "ми точно будемо там"

США мають план, який допоможе Україні перетворитися на успішну країну у військовому, економічному та демократичному сенсі, й будуть підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Водночас, якщо Росія продемонструє щире бажання вести переговори, США точно "будуть там".

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде, на зустрічі міністрів закордонних справ арабських і європейських країн в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, сайт Держдепу США, "Голос Америки"

Деталі: Американський дипломат наголосив, що США вдалося згуртувати країни по всьому світу для допомоги України через розуміння, що агресія Росії спрямована не лише проти України, але й проти засадничих принципів світового порядку.

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Водночас, наразі закінчення війни залежить від волі і рішення очільника Росії Володимира Путіна, сказав держсекретар США.

Пряма мова Блінкена: "Ми змогли об’єднати стільки країн – не лише в Європі, а й за її межами. Країни визнають, що агресія була спрямована не лише проти України, але й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи. І якщо ми залишимо цей виклик безкарним, тоді ймовірно [...] ми матимемо світ, де буде більше, а не менше, конфліктів"

Це постійні зусилля і постійна боротьба. Але плани Володимира Путіна щодо України – стерти її з мапи, включити в Росію, щоб вона більше не існувала – вони провалилися. І у нас також є альянс у Європі, який є сильнішим, він також є більшим, ніж був, і я думаю, що є план, який дозволить Україні з часом досягти успіху – [бути] сильною країною у військовому, економічному, демократичному відношенні".

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Ще деталі: Тим часом ухвалення у США закону про додаткове фінансування національної безпеки, за яким Україна отримає допомогу на загальну суму близько 61 мільярда доларів, стало серйозним "практичним і психологічним поштовхом для українців", вважає держсекретар.

Цей пакет, хоч і ухвалений зі зволіканням, за визнанням Блінкена, є демонстрацією намірів США надавати довготривалу підтримку Україні, всупереч розрахункам лідера Росії Путіна перечекати західних партнерів України.

Держсекретар характеризує співпрацю США з європейськими та світовими партнерами щодо задоволення негайних потреб України, як взірець "розподілу тягаря", де партнери зробили навіть більше ніж Сполучені Штати.

Окремо Блінкен вчергове наголосив на тому, що війна в Україні стала для Росії "стратегічною поразкою", адже Росія наразі є слабшою в економічному, військовому та дипломатичному планах.

За словами Блінкена, Росія "переорієнтувала свою економіку у спосіб, який не є стійким. Він може спрацювати в найближчій перспективі, але це не можна підтримувати в довгостроковій перспективі. І загалом Росія слабша економічно, вона слабша у військовому плані, враховуючи знищення такої кількості її сил, і вона слабша дипломатично в більшості країн світу, не в усьому [світі], але в більшій частині".

Українці, за його словами, як ніколи об’єднані, зокрема і проти Росії, "чого не було до 2014 року". Також більш згуртованим став і Північноатлантичний альянс, до якого доєдналися Швеція та Фінляндія – подія, яку неможливо було уявити ще кілька років тому, зазначив дипломат.

Разом з тим Європа змогла позбутися залежності від російських енергоресурсів за ті два роки, що триває війна в Україні.

Усе це Блінкен вважає величезною стратегічною поразкою Росії: "Багато в чому Путін прискорив речі, яким він намагався запобігти. Я сподіваюся, що є визнання цього".

Деталізуючи довготривалі перспективи України, Блінкен пояснив, що наразі понад 30 країн або вже завершили переговори, або завершать їх незабаром щодо підписання угод про двосторонні зобов’язання у сфері безпеки з Україною. Це закладе основу для спроможності України у майбутньому стримувати й захищатися від агресії.

З економічного погляду, за його словами, попри "складні обставини", серед приватних інвесторів існує великий інтерес до України, й США сприяють притоку приватних інвестицій до країни. Звертаючи увагу на той факт, що Україна змогла відновити товаропотік Чорним морем і зараз експортує ним більше товарів, ніж до лютого 2022 року, вказує на вірогідність економічно сильної України у майбутньому.

З погляду розвитку демократії в країні, продовжує Блінкен, найкращим поштовхом є початок переговорів з Європейським Союзом про вступ України.

Водночас закінчення війни, вважає держсекретар, "здебільшого залежить від Володимира Путіна і того, що він вирішить", взявши до уваги усі фактори: "Все зазначене є найпотужнішою відповіддю Путіну, тому що це говорить про те, що Україна не тільки виживе, але й зможе процвітати у майбутньому. Тому я сподіваюся, що пан Путін зрозуміє повідомлення і продемонструє готовність вести щирі переговори, відповідно до основних принципів, які є основою міжнародної спільноти, Статуту ООН – суверенітету, територіальної цілісності, незалежності. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути рішення.

Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там. І я вірю, що українці теж там будуть".