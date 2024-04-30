Блинкен: Если Россия покажет искреннее желание вести переговоры, "мы точно будем там"

США имеют план, который поможет Украине превратиться в успешную страну в военном, экономическом и демократическом смысле, и будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В то же время, если Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США точно "будут там".

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде, на встрече министров иностранных дел арабских и европейских стран в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, сайт Госдепа США, "Голос Америки"

Детали: Американский дипломат отметил, что США удалось сплотить страны по всему миру для помощи Украине из-за понимания, что агрессия России направлена не только против Украины, но и против основополагающих принципов мирового порядка.

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В то же время сейчас окончание войны зависит от воли и решения президента России Владимира Путина, сказал госсекретарь США.

Прямая речь Блинкена: "Мы смогли объединить столько стран - не только в Европе, но и за ее пределами. Страны признают, что агрессия была направлена не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы. И если мы оставим этот вызов безнаказанным, тогда вероятно [...] мы будем иметь мир, где будет больше, а не меньше, конфликтов"

Это постоянные усилия и постоянная борьба. Но планы Владимира Путина в отношении Украины - стереть ее с карты, включить в Россию, чтобы она больше не существовала - они провалились. И у нас также есть альянс в Европе, который сильнее, он также больше, чем был, и я думаю, что есть план, который позволит Украине со временем достичь успеха - [быть] сильной страной в военном, экономическом, демократическом отношении".

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Еще детали: Между тем принятие в США закона о дополнительном финансировании национальной безопасности, по которому Украина получит помощь на общую сумму около 61 миллиарда долларов, стало серьезным "практическим и психологическим толчком для украинцев", считает госсекретарь.

Этот пакет, хоть и принятый с промедлением, по признанию Блинкена, является демонстрацией намерений США оказывать долговременную поддержку Украине, вопреки расчетам президента России Путина переждать западных партнеров Украины.

Госсекретарь характеризует сотрудничество США с европейскими и мировыми партнерами по удовлетворению неотложных потребностей Украины, как образец "распределения бремени", где партнеры сделали даже больше чем Соединенные Штаты.

Отдельно Блинкен в очередной раз отметил, что война в Украине стала для России "стратегическим поражением", ведь Россия сейчас слабее в экономическом, военном и дипломатическом планах.

По словам Блинкена, Россия "переориентировала свою экономику способом, который не является устойчивым. Он может сработать в ближайшей перспективе, но это нельзя поддерживать в долгосрочной перспективе. И в целом Россия слабее экономически, она слабее в военном плане, учитывая уничтожение такого количества ее сил, и она слабее дипломатически в большинстве стран мира, не во всем [мире], но в большей части".

Украинцы, по его словам, как никогда объединены, в том числе и против России, "чего не было до 2014 года". Также более сплоченным стал и Североатлантический альянс, к которому присоединились Швеция и Финляндия - событие, которое невозможно было представить еще несколько лет назад, отметил дипломат.

Вместе с тем Европа смогла избавиться от зависимости от российских энергоресурсов за те два года, что продолжается война в Украине.

Все это Блинкен считает огромным стратегическим поражением России: "Во многом Путин ускорил вещи, которые он пытался предотвратить. Я надеюсь, что есть признание этого".

Детализируя долговременные перспективы Украины, Блинкен пояснил, что сейчас более 30 стран или уже завершили переговоры, или завершат их вскоре о подписании соглашений о двусторонних обязательствах в сфере безопасности с Украиной. Это заложит основу для способности Украины в будущем сдерживать и защищаться от агрессии.

С экономической точки зрения, по его словам, несмотря на "сложные обстоятельства", среди частных инвесторов существует большой интерес к Украине, и США способствуют притоку частных инвестиций в страну. Обращая внимание на тот факт, что Украина смогла восстановить товаропоток по Черному морю и сейчас экспортирует по нему больше товаров, чем до февраля 2022 года, указывает на вероятность экономически сильной Украины в будущем.

С точки зрения развития демократии в стране, продолжает Блинкен, лучшим толчком является начало переговоров с Европейским Союзом о вступлении Украины.

В то же время окончание войны, считает госсекретарь, "в основном зависит от Владимира Путина и того, что он решит", приняв во внимание все факторы: "Все указанное является мощным ответом Путину, потому что это говорит о том, что Украина не только выживет, но и сможет процветать в будущем. Поэтому я надеюсь, что господин Путин поймет сообщение и продемонстрирует готовность вести искренние переговоры, в соответствии с основными принципами, которые являются основой международного сообщества, Устава ООН - суверенитета, территориальной целостности, независимости. Если они должным образом подтверждены, должно быть решение.

Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там. И я верю, что украинцы тоже там будут".