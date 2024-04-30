У Києві на Кільцевій дорозі перевернулась вантажівка: рух ускладнений

На Кільцевій дорозі у столиці сталася аварія − через це від Одеської площі у напрямку Жулянського шляхопроводу ускладнений рух транспорту.

Джерело: Патрульна поліція у Telegram

Дослівно правоохоронці: "У зв'язку з ДТП на Кільцевій дорозі, рух транспорту ускладнений від Одеської площі у напрямку Жулянського шляхопроводу".

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Деталі: Поліція публікує фото, на якому видно, що вантажівка перекинулася і лежить на боці.

Правоохоронці закликають водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршруту своїх поїздок.