В Киеве на Кольцевой дороге перевернулся грузовик: движение затруднено
Вторник, 30 апреля 2024, 07:17
На Кольцевой дороге в столице произошла авария при участии грузовика − из-за этого от Одесской площади в направлении Жулянского путепровода затруднено движение транспорта.
Источник: Патрульная полиция в Telegram
Дословно правоохранители: "В связи с ДТП на Кольцевой дороге, движение транспорта затруднено от Одесской площади в направлении Жулянского путепровода".
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Детали: Полиция публикует фото, на котором видно, что грузовик перевернулся и лежит на боку
Правоохранители призывают водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута своих поездок.