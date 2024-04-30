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В Киеве на Кольцевой дороге перевернулся грузовик: движение затруднено

Ирина БалачукВторник, 30 апреля 2024, 07:17
В Киеве на Кольцевой дороге перевернулся грузовик: движение затруднено
Фото Патрульной полиции

На Кольцевой дороге в столице произошла авария при участии грузовика − из-за этого от Одесской площади в направлении Жулянского путепровода затруднено движение транспорта.

Источник: Патрульная полиция в Telegram

Дословно правоохранители: "В связи с ДТП на Кольцевой дороге, движение транспорта затруднено от Одесской площади в направлении Жулянского путепровода".

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Детали: Полиция публикует фото, на котором видно, что грузовик перевернулся и лежит на боку

Правоохранители призывают водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута своих поездок.

Темы: ДТПКиев
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